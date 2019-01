Hart van Antwerp Pride verhuist naar Zuiderdokken

De parade van Antwerp Pride zal dit jaar niet van het Zuid richting Steenplein trekken, maar in omgekeerde richting, met de Gedempte Zuiderdokken als eindpunt. Dat heeft de organisatie van het populaire LGBTQ-festival bekendgemaakt. Op de Gedempte Zuiderdokken zullen ook de andere hoofdevenementen zoals het Closing Festival plaatsvinden. Antwerp Pride lokte vorig jaar tijdens de elfde editie zowat 130.000 bezoekers, gespreid over vijf dagen. De populariteit van het evenement neemt nog jaar na jaar toe en dat maakt dat het Steenplein niet langer de ideale locatie is voor evenementen zoals het slotfeest van de parade of het Closing Festival. Bovendien worden er deze zomer erg veel cruises verwacht in Antwerpen en die moeten aanmeren nabij het Steenplein. “Op de Zuiderdokken kunnen we meer volk ontvangen en zal er ook meer plaats zijn voor infostandjes en eten en drinken”, zegt Antwerp Pride-voorzitter Bart Abeel. “De parade zal daarom ook in omgekeerde richting gaan dan tot nu het geval was, al zijn we het precieze parcours nog aan het uitstippelen.”

De twaalfde editie van Antwerp Pride, van 7 tot 11 augustus 2019, krijgt als centrale thema “riot”, naar de rellen van Stonewall (New York) in 1969. Medewerkers en bezoekers van een homobar kwamen toen in conflict met de politie vanwege de razzia’s die er regelmatig gebeurden. “Een historisch moment waar een hele mythe over ontstaan is, eigenlijk zowat de geboorte van de moderne Pride-beweging”, zegt Abeel. “We zullen echter ook stilstaan bij het activisme van vandaag, dat ook in West-Europa nog steeds nodig is. Zeker als je opkomende bewegingen in bijvoorbeeld Andalusië ziet, die verworvenheden willen terugdraaien.” Het thema zal tijdens verschillende onderdelen en partnerevenementen van Antwerp Pride aan bod komen, zoals de parade, kunstenfestival Antwerp Queer Arts en een symposium.

bron: Belga