Francken hekelt “politieke afrekening” en “bloeddorst”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt dat er in het schandaal rond de humanitaire visa sprake is van “politieke afrekening” en “bloeddorst”. Dat zei hij vandaag in De Zevende Dag. Daar sprak hij ook de verwijten van cliëntelisme tegen. Gewezen staatssecretaris Francken kreeg de voorbije dagen de wind van voren in het dossier van de humanitaire visa. Aanleiding is het schandaal rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij zou humanitaire visa hebben geregeld voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken.

In De Zevende Dag herhaalde Francken dat hij de mogelijke praktijken van Kucam veroordeelt. Maar de N-VA’er blijft de humanitaire reddingsacties verdedigen en hij weerlegt dat er sprake is van cliëntelisme.







Francken gaat ook in de tegenaanval. De forse kritiek die hij de voorbije dagen heeft gekregen ruiken volgens hem naar “politieke afrekening” en “bloeddorst”. “Als het maar een politieke agenda dient”, aldus Francken in De Zevende Dag.

Daarmee sluit Francken aan bij het verweer van partijvoorzitter Bart De Wever. Die liet bij vtm verstaan dat de forse kritiek bewijst dat “N-VA eraan moet”. “Het is het doel van andere partijen om ons uit evenwicht te brengen, om Theo electoraal een kopje kleiner te maken. De wellust druipt er gewoon af”, zo zei De Wever.

Voor De Wever is de hoofdzaak dat er mensen zijn gered van een gewisse dood. “In het Midden-Oosten was er een situatie bezig zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend. Dat we die mensen daar hebben weggehaald is een daad van absolute goedheid.”

bron: Belga