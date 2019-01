Flanders Swimming Cup – Belgen boeken vijf zeges op tweede dag

Pieter Timmers (100m vrije slag), Louis Croenen (200m vlinderslag), Fanny Lecluyse (200m schoolslag) en Fleur Vermeiren (50m schoolslag) hebben zondag individuele overwinningen geboekt op de tweede en laatste dag van de Flanders Swimming Cup in het Wezenbergzwembad in Antwerpen (groot bad). De Belgische estafetteploeg 4x100m vrije slag won eveneens. Timmers haalde het in de 100m vrij in 49.38, voor de Litouwer Danas Rapsys (49.97) en onze landgenoot Sébastien De Meulemeester (50.11). Alexis Borisavljevic (50.20) werd vierde, Thomas Thijs (50.25) zesde en Alexandre Marcourt (50.46) zevende.

Louis Croenen triomfeerde op de 200m vlinderslag in 1:57.11 voor de Deen Viktor Bromer (1:57.48), respectievelijk Europees kampioen (2014) en vice-Europees kampioen (2016) op die afstand.

Fanny Lecluyse zegevierde in de 200m schoolslag in 2:24.73, voor de Deense Thea Blomsterberg (2:29.04). Lise Michels (2:29.98) werd vierde. Lecluyse werd ook derde in de 50m schoolslag in 31.51. De zestienjarige Fleur Vermeiren zorgde daar voor de verrassing door te winnen in 31.25. In de reeksen lieten Lecluyse en Vermeiren respectievelijk tijden noteren van 31.10 en 31.14. Beide vrouwen kwalificeerden zich met die tijd voor het WK in Gwangju. Lecluyse had eerder haar ticket voor de 200m schoolslag al op zak. Voor Vermeiren wordt het haar eerste internationaal kampioenschap bij de senioren.

De Belgische estafetteploeg 4x100m vrij (Sébastien De Meulemeester, Jasper Aerents, Thomas Thijs en Pieter Timmers) won zijn race in 3:19.94. Bij de vrouwen werden Indra Vandenbussche, Lana Ravelingien, Kimberly Buys en Lotte Goris op dezelfde afstand tweede in 3:47.89, na Nederland (3:45.03).

Kimberly Buys (59.37) werd individueel tweede op de 100m vlinderslag, na de Deense Emilie Beckmann (59.03).

Thomas Dal (4:26.76) veroverde brons op de 400m wisselslag. De zege was er logischerwijs voor de Hongaarse Europees kampioen David Verraszto (4:19.48).

Ook Noah Martens (15:44.36 in de 1.500m vrij) en Camille Bouden (4:21.05 in de 400m vrij) werden derde. Lotte Goris (2:01.45) viel net naast het podium op de 200m vrij.

