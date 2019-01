EuroMillions Basket League: Brussels en Limburg United houden de punten thuis

Brussels en Limburg United hebben vandaag op de veertiende speeldag van de EuroMillions Basket League in eigen huis overwinningen geboekt. Brussels versloeg in de hoofdstad Luik met 79-71. Limburg United haalde het tegen Bergen (85-82), dat zo niet kon profiteren van de nederlaag van competitieleider Oostende zaterdag. De kustploeg leed een verrassende thuisnederlaag tegen Kangoeroes Mechelen (80-82). De Antwerp Giants haalden het ook zaterdag bij Charleroi met 60-72, terwijl Aalstar triomfeerde op bezoek in Leuven (69-84).

In de stand klimt Brussels naar de derde stek, Luik blijft na haar vierde nederlaag op rij negende en voorlaatste. Limburg United behoudt haar stek in de middenmoot en is zesde. Voor Bergen, nog steeds tweede, was het de tweede verliespartij op rij.







Bron: Belga