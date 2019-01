Dodental na explosie brandstofleiding in Mexico stijgt tot 79

Het aantal doden na de explosie van een benzineleiding in Mexico is tot 79 gestegen. In verscheidene ziekenhuizen worden nog 66 gewonden behandeld, deelde de Mexicaanse minister van Gezondheid Jorge Alcocer vandaag mee. Bij de pijpleiding bevonden zich vrijdag rond het tijdstip van de explosie honderden mensen volgens mediaberichten. Daarvoor was aan de leiding in de stad Tlahuelilpan een lek ontstaan. Buurtbewoners begaven zich ter plaatse om de benzine in emmers of jerrycans mee te nemen. Lokale media meldden dat de vlammen na de explosie tot twintig meter hoog waren. Rond de pijplijn bleef enkel verkoolde aarde over.

bron: Belga