Congolese verkiezingen: Reynders betreurt “een zeker gebrek aan transparantie”

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders “neemt akte” van de beslissing van het Grondwettelijk Hof in Congo om Félix Tshisekedi tot president uit te roepen. Voor Reynders had het verkiezingsproces transparanter gemogen. “We hadden liever gehad dat het in een sterker klimaat van transparantie was verlopen”, aldus Reynders. Hij herhaalt dat het in de eerste plaats aan de Congolezen zelf en “aan de regio” toekomt om zich uit te spreken over de geldigheid van de verkiezingen. Reynders zegt ook te hopen dat het niet tot geweld komt in Congo.

bron: Belga