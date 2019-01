Club Brugge start 2019 met thuisnederlaag tegen Charleroi

Landskampioen Club Brugge heeft vandaag op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League met 0-1 verloren van Charleroi. Gabriele Angella scoorde na achttien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de vijfde nederlaag van het seizoen, de tweede thuisnederlaag na een eerdere misstap tegen Zulte Waregem, zien de Bruggelingen leider Racing Genk uitlopen tot tien punten. De Genkenaars deden vrijdag wel wat ze moesten doen en gingen na een uitstekende pot voetbal met de drie punten aan de haal in de Limburgse derby tegen Sint-Truiden (2-3). Club ziet dan weer Antwerp op gelijke hoogte komen op de tweede plaats en de huidige resultaten – 11 op 27 – sluiten niet aan bij de titelambities. Nummer vier Standard volgt na een gemiste competitiestart nu al op twee punten. Charleroi sluipt dan weer de top zes binnen.

Club had het in zijn eerste wedstrijd van het jaar – ondanks overwicht in de beginfase – niet onder de markt tegen de Karolo’s, die vlak na het openingskwartier dan ook nog eens op voorsprong kwamen. Bij een hoekschop torende Gabriele Angella boven iedereen uit en de Italiaan kopte de 0-1 voorbij een kansloze Ethan Horvath. De thuisploeg was dus op achtervolgen aangewezen en zo konden de bezoekers hun geliefkoosde spelletje bovenhalen. Met z’n tienen voor de eigen rechthoek en loerend op de counter gaven ze voor de pauze amper nog een krimp, op slag van rusten ontsnapten ze wel toen Clinton Mata tegen zijn ex-ploeg een opgelegde kans op aangeven van Gouden Schoen Hans Vanaken pardoes tegen de deklat besloot.







Na de pauze kwam er door de inbreng van Siebe Schrijvers nog wat meer druk naar voren en de Genkenaar had ook de beste kans op de gelijkmaker aan de voet, maar zijn krul belandde op de paal. Ook in een turbulente slotfase werd er niet meer gescoord en dus zat er voor de Bruggelingen niets anders op dan ontgoocheld af te druipen. Het contrast met de feestvreugde van woensdag in Puurs op het Gala van de Gouden Schoen kon niet groter zijn.

Vandaag in de vooravond gaat Anderlecht op bezoek bij AA Gent, dat sinds de komst van Jess Thorup in de Ghelamco Arena niet meer verloren heeft. Eén keer werd er gelijkgespeeld (0-0 tegen Antwerp), tegen Charleroi, Eupen, Kortrijk en Cercle bleven de drie punten in Gent. Door de nederlaag van Sint-Truiden in de Limburgse Derby heeft paars-wit wel iets meer ademruimte gekregen in de strijd om de plaatsen in Play-off I. Vanavond wordt de speeldag afgesloten met het duel tussen Moeskroen, de voorlaatste in de stand, en KV Oostende.

Bron: Belga