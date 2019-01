BOS+ plant een boom per deelnemer aan de klimaatmars

In Vlaanderen werden vandaag vierduizend bomen geplant voor evenveel deelnemers aan de klimaatmars. Met deze klimaatbossen willen de organisatoren werk maken van een doortastend beleid. BOS+, Climate Express en Klimaatcoalitie beloofden een vierkante meter bos per deelnemer aan de klimaatmars van 2 december. Vandaag hebben ze de daad bij het woord gevoegd met een plantactie in Kortrijk en Willebroek. “In Kortrijk plantten we 0,6 hectare zomereik, in Willebroek vooral zwarte els en ratelpopulier. Het gaat om een vierduizendtal bomen in Vlaanderen, in Ecuador iets minder”, vertelt Pascal Huybrechts van Bos+. “Later volgen ook nog plantacties in Oeganda.”

In hun zoektocht naar percelen om te beplanten, namen de organisatoren contact op met de stad Kortrijk, die graag mee op de kar sprong. “Wij hebben met het stadsbestuur een zeer ambitieuze doelstelling: honderd hectare bos realiseren de komende zes jaar”, vertelt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Deze 0,6 hectare bos zijn een eerste stap in de goede richting. Er werden budgetten vrijgemaakt voor meer bos, maar we moeten nog onderhandelen met de eigenaars om gronden te kopen.”







Onder een stralende winterzon staken deze namiddag zowat tweehonderd vrijwilligers de handen uit de mouwen. “Ik kom met veel plezier enkele bomen planten, want het is leuk om te werken aan de toekomst. En bovendien is het prachtig weer”, vertelt buurtbewoonster An Devriendt. Ook burgemeester Van Quickenborne (Team Burgemeester) en Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) kwamen even langs om een boompje te planten.

bron: Belga