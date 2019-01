Betrapte drugsdealer rijdt politiecombi aan in Antwerpen

In het Antwerpse district Deurne zijn gisterenavond twee mannen betrapt tijdens een drugsdeal. Toen de politie het voertuig waarin ze zaten wilde controleren, reed de bestuurder in op de politiecombi. De agenten konden de verdachten, mannen van 20 en 21 jaar oud, alsnog arresteren voor ze verder konden vluchten. Het drugsondersteuningsteam van de politie volgde de wagen na de drugsdeal tot in Hoboken en wilde daar tot een controle overgaan. Dat zagen de verdachten blijkbaar niet zitten. De bestuurder probeerde te ontkomen door de combi aan te rijden, maar beschadigde op die manier ook zijn eigen voertuig zo zwaar dat het niet meer rijvaardig was. De politie pakte de twee op en trof 21 zakjes cocaïne aan in de onderbroek van de bestuurder.

Bij een huiszoeking werden even later nog eens 135 dosissen cocaïne gevonden, al probeerde de moeder van de bestuurder die nog uit het raam naar buiten te gooien tot in de tuin van de buren.







Volgens de vrt nws was één van de twee mannen sinds 5 dagen vrij onder voorwaarden. Beiden worden nu voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

bron: Belga