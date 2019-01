Autosalon – Al meer dan 100.000 bezoekers na eerste weekend

Het 97ste autosalon van Brussel heeft in zijn openingsweekend al 116.650 bezoekers geteld. Dat zijn er 4,6 procent meer dan bij het vorige “kleine” autosalon twee jaar geleden, zo meldt organisator Febiac. Het autosalon opende zaterdag de deuren voor het grote publiek. Vrijdag mochten eerst de pers en daarna professionals en kopers van een “avant-première”-ticket komen kijken. Deze editie is – zoals altijd in de onpare jaren – een salon voor personenwagens, gemotoriseerde tweewielers en lichte bedrijfsvoertuigen, een zogenaamd “klein” autosalon.

Van al de bezoekers die het autosalon al bezochten, heeft een op de drie ook de tentoonstelling “Dream Cars” bezocht. Een zesde van de bezoekers hield halt in het paleis #WeAreMobility, waar aanvullende mobiliteitsoplossingen en deelmobiliteit worden voorgesteld. #WeAreMobility kan nog bezocht worden tot maandagavond 21 januari.

Het salon is van 19 tot 27 januari dagelijks open van 10.30 tot 19.00 uur. Op maandag 21 en vrijdag 25 januari zijn er avondopeningen tot 22.00 uur.

