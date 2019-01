Australian Open – Elise Mertens wil toernooi in dubbelspel nog glans geven

Na haar nederlaag tegen Madison Keys in de derde ronde zit de Australian Open voor Elise Mertens er nog niet op. De Limburgse is immers nog actief in het dubbelspel. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka speelt ze maandag in de achtste finales tegen de Tsjechische toppers Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Krejcikova en Siniakova zijn het eerste reekshoofd in Melbourne en wonnen vorig jaar Roland Garros en Wimbledon.

“Het wordt een fameuze uitdaging. Maar we geloven erin want in het tennis is alles mogelijk”, trapt Mertens een open deur in. “Ik speel graag met Aryna. Ze is heel positief, vecht voor elk punt. In onze eerste match (tegen Mertens’ oud-partner Demi Schuurs, red) stonden we 0-5 achter in set twee maar bleef ze alles geven om terug te keren. Het is heel motiverend en ik kan er veel van leren.”

Mertens zal na de Australian Open uit de top twintig van de wereldranking tuimelen. Vorig jaar haalde ze immers de halve finales in Melbourne terwijl ze er nu in de zestiende finales uitging. “De uitslag was streng (6-3, 6-2) en geeft de indruk dat ik er niet aan te pas kwam”, blikt Mertens, vandaag 14e in de wereld, terug op haar partij tegen Keys. “Maar het waren kleine dingen die het verschil maakten. Ze sloeg heel hard en greep haar kansen. Ik was niet tevreden over mijn eerste wedstrijd want daarin was ik gestresseerd, maar daarna ging het beter. Ik bekijk de zaken positief. Ik weet dat ik dit jaar meer matchen dreig te verliezen maar ik ga ook grotere toernooien spelen zoals Doha en Dubai. Ik blijf hard werken om beter te worden.”

bron: Belga