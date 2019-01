26-jarige Gentse vrouw sterft na CO-intoxicatie

In Gent is een 26-jarige vrouw omgekomen door CO-intoxicatie. Twee medebewoners zijn naar een ziekenhuis in Aalst gebracht, waar ze in een speciale decompressiekamer worden opgevolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak.

De hulpdiensten werden zaterdag gealarmeerd en troffen drie bewoners van een huis in de Jacob van Maerlantstraat in Gent bewusteloos aan.

De CO-vergiftiging is mogelijk een gevolg van een slecht verwarmingstoestel. De precieze omstandigheden worden onderzocht. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een wetsgeneesheer aangesteld.







bron: Belga