WB alpijnse ski: Kriechmayr wint prestigieuze afdaling in Wengen

De Oostenrijker Vincent Kriechmayr heeft de Wereldbekermanche afdaling in het Zwitserse Wengen op zijn naam geschreven. De 27-jarige Kriechmayr was 14 honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitser Beat Feuz. De Noor Aleksander Aamodt Kilde moest finaal vrede nemen met de derde plaats.

Kriechmayr boekte zo de vierde zege in zijn carrière, de tweede in de afdaling. Hiermee wipt hij in de Wereldbekerstand van de discipline naar de tweede plaats. De leiding is nog steeds stevig in handen van Feuz. In de algemene Wereldbekerstand blijft de Oostenrijker Marcel Hirscher de leider.







Bron: Belga