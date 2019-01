Verkiezingen19 – Groen gaat met Petra De Sutter voor twee Europese zetels

De leden van Groen hebben zaterdagnamiddag met grote steun Petra De Sutter als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen aangeduid, met huidig Europarlementslid Bart Staes op de tweede plaats. Groen gaat vol voor twee zetels in het Europees Parlement. “We zijn voor een sterk Europa, maar gaan tegelijk ook voor een ander Europa. Een Europa dat meer ambitie heeft en toont voor de democratische rechten van alle Europeanen, een sterker klimaatbeleid en een beter sociaal beleid” stelde De Sutter.

Petra De Sutter focust op een pro-Europese koers, maar gaat tegelijk ook voor een ander Europa. “De nood is groot voor een ambitieus klimaatbeleid, waardige jobs en respect voor minderheden. Daarom gaan we resoluut voor een sterker, maar ook een ander Europa. Dat groene Europa is hét antwoord dat wij geven aan de obscure alliantie van nationalisten, populisten en angstzaaiers die ervoor zorgen dat onze fundamentele rechten en vrijheden niet meer vanzelfsprekend zijn”.

Petra De Sutter is 55 jaar, hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Gent en diensthoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde in het universitair ziekenhuis van Gent. Sinds 2014 is ze gecoöpteerd senator en lid van de Raad van Europa.

Bart Staes (60), die al sinds 1999 in het Europees Parlement zetelt, staat op de tweede plaats. Hij kreeg van 76 procent van de leden een uitzondering op de regel dat partijleden slechts twee parlementaire mandaten kunnen uitoefenen. “Een droomduo”, zo omschreef hij de combinatie met lijsttrekster De Sutter. Hij wees erop dat hijzelf Petra De Sutter in 2014 had aangezocht op de tweede plaats voor Europa te staan. “Het is nu de uitdaging om de tweede zetel binnen te halen”, verklaarde hij in de rand van de nieuwjaarsreceptie.

Sara Matthieu (37), fractieleider voor Groen in de Gentse gemeenteraad, is eerste opvolger en Michel Bauwens (50) duwt de lijst.

bron: Belga