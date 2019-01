Tour Down Under – Jasper Philipsen pakt eerste WorldTourzege

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) heeft zaterdag de vijfde etappe in de Tour Down Under (Aus/WorldTour) op zijn naam geschreven. Onze twintigjarige landgenoot kwam na 149,5 kilometer tussen Glenelg en Strathalbyn als tweede over de streep, maar kreeg alsnog de bloemen omdat de Australische winnaar Caleb Ewan (Lotto Soudal) bestraft werd wegens onregelmatig sprinten. Philipsen boekte zo zijn eerste WorldTourzege ooit. Eerder deze Tour Down Under was hij al goed voor enkele knappe ereplaatsen.

In de sprint van de rit van zaterdag hield hij onder meer de Slowaakse drievoudige wereldkampioen Peter Sagan en de Nederlander Danny van Poppel achter zich. Jens Debusschere werd vierde, voor Elia Viviani. Ewan werd niet gediskwalificeerd door de wedstrijdjury, maar teruggezet naar de laatste plaats van de sprintende groep. In de rituitslag komt de Australiër zo op de 83e stek terecht.

Met nog slechts één etappe voor de boeg blijft de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC) ondanks een valpartij in de rit aan de leiding.

