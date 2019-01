Tien Belgen zitten zonder levensreddende pillen na 335ste prijsverhoging

Tien Belgische patiënten met een levensbedreigende ziekte zitten al twee maanden zonder medicatie, omdat een Italiaans farmabedrijf de prijs voor hun pillen ondertussen al 335 keer verhoogd heeft. Ze takelen zienderogen af, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. De zeldzame ziekte CTX nestelt zich in de hersenen. Patiënten worden dement, raken verlamd en sterven uiteindelijk. Er bestaat al decennia een geneesmiddel dat de aandoening kan stilleggen, maar dat medicijn is absurd duur geworden. Voor één maand therapie vraagt farmabedrijf Leadiant 12.750 euro, terwijl dat tien jaar geleden nog 38 euro was. In het UZ Leuven werd een tijdje een goedkoop alternatief bereid, maar dat is sinds november niet meer mogelijk. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is verontwaardigd. Ze rekent erop dat de pillen snel weer beschikbaar zijn. De kosten zouden dit jaar gedragen worden door het Solidariteitsfonds.

bron: Belga