Serviërs protesteren voor zevende zaterdag op rij tegen president Vucic

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn zaterdag opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen president Aleksandar Vucic. De manifestanten verwijten hem het land op een autocratische wijze te besturen. Er namen 15.000 tot 20.000 mensen deel aan de betoging in Belgrado. De opkomst lag daarmee even hoog als de voorbije weekends. De manifestanten eisten het ontslag van Vucic en van de minister van Binnenlandse Zaken. Ze willen ook dat Vucic zijn greep op de Servische media lost.

Sinds 8 december komen elk weekend duizenden mensen betogen. Aanleiding voor de golf van protesten was de brutale aanval tegen de voorzitter van de linkse partij, Borko Stefanovic, eind november in de zuidelijke stad Krusevac. Wie voor die aanval verantwoordelijk was, is tot vandaag niet geweten.

De demonstraties richten zich tegen het klimaat van geweld dat Vucic en zijn aanhangers volgens de oppositie in de hand hebben gewerkt door haatcampagnes tegen andersdenkenden en kritische journalisten.

Donderdag, tijdens een bezoek van de Russische president Vladimir Poetin, vond nog een betoging pro-Vucic plaats. Meer dan 100.000 mensen kwamen toen op straat om hun steun te betuigen voor de Servische leider.

