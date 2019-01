Proximus League – Tubeke en Lommel vinden weg naar doel niet

Tubeke en Lommel hebben elkaar zaterdag op de 22e speeldag in de Proximus League (1B) in evenwicht gehouden. In Waals-Brabant werd het 0-0. De beide ploegen hielden mekaar de hele wedstrijd lang stevig in de tang. Invaller Heymans kreeg in het slot de kans om de Limburgers de volle buit te schenken, maar trof de paal. Tubeke staat in de tweede periode op de derde stek met elf punten, ver achter leider KV Mechelen (18 ptn) en Beerschot Wilrijk (17 ptn). Lommel (7 ptn) is zesde.

Lommel ontvangt op de 23e speeldag Oud-Heverlee Leuven. Tubeke trekt naar Roeselare.

bron: Belga