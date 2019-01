Proximus League – Beerschot Wilrijk bijt tanden stuk op Westerlo

Beerschot Wilrijk is zaterdag op de 22e speeldag in de Proximus League (1B) thuis niet verder gekomen dan 1-1 tegen Westerlo. Een zege had de Antwerpenaren de eerste plaats in de tweede periode opgeleverd ten koste van KV Mechelen. Beide teams tellen nu evenveel punten en treffen elkaar volgende speeldag. Vanzeir (53) zette de thuisploeg vroeg op rozen, maar Westerlo sloeg snel terug. Antunes (23.) prikte de 1-1 tegen de netten. Nadien bleven doelpunten uit. Vanzeir miste nog een strafschop.

In de tweede periode staan KV Mechelen, dat eerder thuis 2-2 gelijk speelde tegen Roeselare, en Beerschot Wilrijk met achttien punten aan kop. Westerlo staat zesde met zeven punten. Op de 23e speeldag speelt Beerschot Wilrijk dus in eigen huis de kraker tegen KV Mechelen. Westerlo ontvangt Union.

bron: Belga