Nederlandse concertorganisator Mojo veilt voor bijna 60.000 euro giften van popsterren

Een veiling van iconische foto’s en andere muziekitems uit de verzameling van de Nederlandse concertorganisator Mojo heeft zaterdag 57.500 euro opgebracht. Dat heeft Mojo, dat zijn 50-jarig bestaan viert, meegedeeld. De veiling vond plaats tijdens het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Er werden giften van onder meer Tina Turner, Aerosmith en Bon Jovi per opbod verkocht. Ook gouden platen van André Hazes en foto’s van onder andere Bruce Springsteen, Prince en Nirvana veranderden van eigenaar.

Het topstuk was een mojo-barrier, een hekje van 1,20 meter breed dat gebruikt wordt bij concerten. Het item bracht volgens een woordvoerster 2.200 euro op. De adviesprijs was 400 euro.

De opbrengst gaat naar de stichting Mojo for Music, die muzikanten en andere creatieve mensen ondersteunt door bijvoorbeeld het huren van oefenruimtes, het beschikbaar stellen van muziekinstrumenten en het zakelijk ondersteunen van beginnende acts.

