Jupiler Pro League – Standard wint in extremis van Kortrijk

Standard heeft 2019 ingezet met een overwinning. De Rouches versloegen zaterdagavond op speeldag 22 in de hoogste klasse Kortrijk met 2-1. De winning goal viel in de extra tijd. Standard versierde in de eerste helft de beste kansen via Laifis en Emond maar het was Kortrijk dat de score opende. Teddy Chevalier vloerde Ochoa in de 35e minuut met een rake trap in de hoek. De gelijkmaker van Mpoku werd daarna terecht afgekeurd voor buitenspel. Zo stond bij de rust een gevleide voorsprong voor de Kerels op het bord.

In de tweede periode kreeg Standard net voorbij het uur dé kans op de gelijkmaker. Ref Lambrechts legde, na overleg met de VAR, de bal op de stip nadat Mboyo een kopbal van Laifis tegen de arm kreeg. Renaud Emond faalde niet (1-1).

De Luikenaars gingen in de slotfase op zoek naar de winning goal maar onder meer invaller Lestienne en Cimirot konden niet afwerken. De match leek op een gelijkspel af te stevenen, tot Christian Luyindama in de toegevoegde tijd de 2-1 tegen de netten werkte.

In het klassement wipt Standard over Antwerp naar de derde plaats, met 39 punten. Dat zijn er twaalf minder dan leider KRC Genk, dat vrijdagavond de Limburgse derby tegen STVV met 2-3 won.

Landskampioen Club Brugge is tweede met 41 punten en komt zondagnamiddag thuis in actie tegen Charleroi. Kortrijk blijft hangen op de negende plaats met 28 punten.

Antwerp kan later op de avond weer over Standard wippen als het winst bij Zulte Waregem.

bron: Belga