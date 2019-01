Jupiler Pro League – Lokeren gaat onderuit in Eupen, Waasland-Beveren en Cercle Brugge spelen gelijk

Rode lantaarn Sporting Lokeren heeft zaterdagavond een slechte zaak gedaan in de degradatiestrijd. De ploeg van Trond Sollied verloor met 4-1 op het veld van Eupen. Door het verlies blijft Lokeren de rode lantaarn in 1A op drie punten van Moeskroen, de nummer 15 die zondagavond KV Oostende ontvangt. Eupen komt naast Kortrijk op een gedeelde negende plek.

Eupen stond al na 5 minuten 1-0 voor via Mamadou Fall. Hij kopte een voorzet van Keita voorbij doelman De Wolf, die zijn interceptie bij het uitkomen miste. Vier minuten voor de pauze verdubbelde Yuta Toyokawa de voorsprong voor de Panda’s.

Na de koffie ging Eupen op zijn elan door. Siebe Blondelle diepte met twee goals in drie minuten (59. & 62.) de marge verder uit. Aanwinst Jakub Reznicek (65.) milderde voor Lokeren maar dichter kwam de hekkensluiter niet.

Waasland-Beveren deelde de punten met Cercle Brugge. In een kansarme eerste helft kon alleen Cercle een paar keer dreigen, maar doelman Roef stond bij de schaarse pogingen van de Vereniging pal.

De tweede helft was vijf minuten oud toen de thuisaanhang mocht vieren. Johanna Omolo verschalkte zijn eigen doelman en zette Waasland-Beveren zo op 1-0. Cercle ging op zoek naar de gelijkmaker maar Bruno trof de paal.

In minuut 70 viel de 1-1 toch. Scheidsrechter Put legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip en sloot thuisspeler Milan Massop uit. Irvin Cardona faalde niet vanaf elf meter.

In het klassement neemt Waasland-Beveren (21 ptn) iets meer afstand van Lokeren. Het verschil is nu zeven punten. Cercle blijft elfde met 26 punten.

bron: Belga