Gele hesjes – Ploeg van RTL aangevallen tijdens betoging

Een ploeg van de nieuwsuitzending van de Franstalige zender RTL is zaterdagnamiddag lastiggevallen toen ze een reportage aan het draaien was over een bijeenkomst van de “gele hesjes” in Namen. RTL diende een klacht in, zo meldt de zender.

De ploeg wilden een interview doen, maar dat was buiten enkele betogers gerekend. Een journaliste en een cameravrouw werden geduwd en de camera raakte beschadigd. Ze konden daardoor de reportage niet opnemen. De betoging telde enkele honderden deelnemers.

bron: Belga