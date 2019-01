Euromillions Basket League – Oostende verliest van Mechelen, Antwerp pakt volle buit op Charleroi

Oostende heeft zaterdag op de veertiende speeldag van de Euromillions Basket League een verrassende thuisnederlaag geleden tegen Mechelen. De partij aan de kust eindigde op 80-82 Het is voor Oostende de derde nederlaag van het seizoen. Charles Barton (23 ptn) en Kwan Cheatham (21 ptn) kenden een productieve dag en hadden een groot aandeel in de Mechelse zege.

Antwerp graaide de volle buit mee op Charleroi. In Henegouwen werd het 60-72. Matt Mobley kon Charleroi met 21 punten niet de zege bezorgen tegen een sterk Antwerps collectief, met vijf spelers boven de tien punten. Leuven tot slot kon thuis niet winnen van Aalstar (69-84).

Oostende (11 zeges / 3 nederlagen) blijft wel aan kop, en houdt Bergen (8/5) achter zich. Antwerp (8/4) is derde, voor Charleroi (7/6). Mechelen (5/9) volgt als zesde.

bron: Belga