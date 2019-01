Enkele gele hesjes demonstreren aan Proximus Center in Gent

In Gent demonstreren deze namiddag een tiental gele hesjes aan het Proximus Center in de Veldstraat. Ze zijn solidair met de werknemers van Proximus, nadat het bedrijf een grote ontslagronde heeft aangekondigd. De actievoerders delen pamfletten uit waarin ze aansturen op de nationalisering van Proximus, goedkopere benzine en beter openbaar vervoer. De groep die onder de naam ‘Gele Hesjes Oost-Vlaanderen’ actie voert, combineert de oorspronkelijke eis tegen hoge brandstofprijzen met een reeks nieuwe vragen. Zo moeten politici “stoppen met graaien” en moeten er over “belangrijke zaken” bindende referenda komen. Ook actiepunten als hogere pensioenen vanaf een lagere pensioenleeftijd staan in het pamflet, dat aan winkelende passanten wordt uitgedeeld. De actie verloopt vreedzaam.

Donderdag voerden in Gent een tiental gele hesjes actie aan de gebouwen van de federale overheidsdienst Financiën. Dat was een andere cluster van de protestbeweging.







De opkomst was dit keer opnieuw beperkt, maar de actievoerders in de Veldstraat geven aan dat de beweging zich beter probeert te organiseren en contact zoekt met andere afdelingen.

bron: Belga