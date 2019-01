Colombiaanse president wil na aanslag hard optreden tegen rebellen

Na de zware bomaanslag met 21 doden op een politieacademie in Colombia heeft de regering harde maatregelen aangekondigd tegen de linkse guerrilla ELN. De aanhoudingsbevelen tegen leidinggevenden van de groep, die omwille van de vredesgesprekken waren opgeschort, zijn weer van kracht. Dat zei de rechtse president Iván Duque vrijdag. Hij vroeg andere landen om de ELN-leiders op te pakken. De leden van het ELN bevinden zich onder meer in Cuba. “We zullen niet rusten tot we alle daders en figuren achter de schermen rekenschap hebben laten afleggen”, zei Duque. De dader, volgens de regering een jarenlang lid en een springstoffenexpert van de ELN, kwam bij de aanslag om het leven. Een verdachte is na de aanslag in Bogotá opgepakt.

Bij de aanslag donderdag op een politieschool in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá kwamen 21 personen om het leven en raakten er tientallen gewond. Kort na een ceremonie waarop kadetten werden bevorderd, reed een man met een auto in op het gebouw van de politieacademie in het zuiden van Bogotá. De auto was gevuld met explosieven. De regering zegt dat de ELN verantwoordelijk is voor de aanslag.

“Cuba zal zich strikt houden aan het protocol voor de vredesdialoog dat ondertekend is tussen de regering van Colombia en de ELN”, reageerde de Cubaanse buitenlandminister Bruno Rodríguez vrijdagavond via Twitter. Cuba gaat met de verschillende partijen en met andere landen de situatie bespreken.

Duque stelde kort na zijn aantreden in augustus vorig jaar zijn eisen vooraleer de vredesgesprekken met de ELN konden hervatten. Zo wou hij dat de ELN gijzelaars vrijliet. Duque geldt ook als een tegenstander van het vredesakkoord dat in 2016 werd gesloten met de Farc, de grootste guerrillabeweging van het land.

bron: Belga