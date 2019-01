Belgen in het buitenland – ManUnited, met invaller Lukaku, wint zevende keer op rij onder Solskjaer

Manchester United blijft de zeges onder Ole Gunnar Solskjaer, de opvolger van Mourinho, opstapelen. De Red Devils klopten zaterdag op speeldag 23 in de Premier League Brighton & Hove Albion en behaalden zo een zevende overwinning op rij met de Noorse ex-aanvaller op de bank. United kwam in de eerste helft 2-0 voor via Paul Pogba (27.), met een penalty, en Marcus Rashford (42.), die in de spits andermaal Romelu Lukaku op de bank hield. Pascal Gross scoorde in de 72e minuut de aansluitingstreffer. Tien minuten later viel Lukaku in voor Anthony Martial.

Leider Liverpool kende een lastige namiddag tegen Crystal Palace. De ploeg van Jürgen Klopp won na een spektakelmatch met 4-3 dankzij goals van het gouden trio Salah (2), Firminho en Mané. Bij de thuisploeg kwamen Origi en Mignolet niet van de bank. Hetzelfde lot was Christian Benteke beschoren bij Palace. Liverpool beëindigde de match met tien na een tweede geel voor Milner (82. & 89.). Daarna vielen nog twee goals (van Mané en bezoeker Mayer).

Christian Kabasele stond centraal achterin 90 minuten tussen de lijnen bij Watford, dat op eigen veld niet voorbij Burnley geraakte (0-0). Steven Defour mocht bij de bezoekers niet invallen.

In het klassement vergroot Liverpool zijn voorsprong op Manchester City tot 7 punten. De ploeg van De Bruyne en Kompany speelt zondagnamiddag in Huddersfield. Manchester United wipt over Arsenal naar plaats vijf. De Gunners ontvangen zaterdagavond het Chelsea van Eden Hazard.

