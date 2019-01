Belgen in het buitenland – Axel Witsel trapt leider Dortmund voorbij Leipzig

Borussia Dortmund heeft zijn leidersplaats in de Bundesliga verstevigd. De zwartgelen versloegen zaterdagavond op speeldag achttien RB Leipzig met 0-1. Axel Witsel tekende na 19 minuten voor het enige doelpunt van de avond in de Red Bull Arena. De Rode Duivel haalde na een hoekschop verwoestend uit en maakte zo zijn tweede competitietreffer. Op de eerste speeldag had hij ook al tegen Leipzig gescoord.

In de stand heeft Dortmund 45 punten, zes meer dan eerste achtervolger Bayern München en negen meer dan het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard. Ook die ploegen won dit weekend. RB Leipzig blijft vierde, op veertien punten van Dortmund.

bron: Belga