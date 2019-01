Beiers premier Markus Söder verkozen tot nieuwe voorzitter van CSU

Markus Söder volgt Duits minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer nu ook op aan het hoofd van de CSU, nadat hij in maart vorig jaar Seehofer al opvolgde als premier van de deelstaat Beieren. Dat hebben de CSU-leden vandaag in München beslist. In zijn eerste toespraak als voorzitter riep Söder op tot “hernieuwde verenigde kracht” tussen de CSU en haar zusterpartij, de CDU van bondskanselier Angela Merkel. “We moeten een nieuw hoofdstuk in de samenwerking openen”, zei Söder. Hij kreeg 87 pct van de stemmen, er was geen tegenkandidaat. De twee conservatieve partijen zouden meer moeten samenwerken, in plaats van elkaar tegen te werken, en beklemtonen wat ze gemeen hebben in plaats van wat hen verdeelt, vindt Söder. Het wordt Söders taak om de neergang van de CSU een halt toe te roepen.

In november kondigde Seehofer aan dat hij zou opstappen aan het hoofd van de CSU, nadat de partij een zware verkiezingsnederlaag had geleden. Bij de deelstaatverkiezingen eindigde de partij 10 procentpunten lager, waardoor ze haar absolute meerderheid in het Beierse parlement verloor.







Seehofer leidde de partij meer dan tien jaar. In zijn laatste toespraak als voorzitter zei Seehofer vandaag dat hij zal blijven zwijgen over de strijd aan de top van de partij. “Ik ben blij dat ik veel te verduren heb gekregen, en er nooit over heb gesproken”, zei de 69-jarige. Hij zei dat er “enkele geschillen” waren sinds de verkiezingen van 2017. “Ik heb er nooit op geantwoord. Als je zoals ik zo lang voor de partij hebt gewerkt, dan is de partij je dierbaar geworden.”

De leden hebben Seehofer bijna unaniem benoemd tot erevoorzitter van de CSU. Hij blijft wel aan als minister van Binnenlandse Zaken, zoals hij in november had aangekondigd.

bron: Belga