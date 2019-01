Autosalon – “Betere start dan twee jaar geleden”

Het autosalon is goed begonnen, vindt organisator Febiac. “De cijfers zijn nog niet definitief, maar we hebben al zeker meer bezoekers dan bij de start twee jaar geleden”, zegt woordvoerder Joost Kaesemans. De 97ste editie van het autosalon van Brussel opende zaterdag de deuren voor het grote publiek. Deze editie is – zoals altijd in de onpare jaren – een salon voor personenwagens, gemotoriseerde tweewielers en lichte bedrijfsvoertuigen, een zogenaamd “klein” autosalon.

In vergelijking met het vorige “klein” salon twee jaar geleden, zijn er op de eerste dag meer bezoekers naar Brussels Expo getrokken. Volgens Kaesemans gaat het richting 45.000.

Zaterdagochtend leek het even mis te gaan toen de stroom uitviel in de hallen, maar dat probleem was na enkele minuten al van de baan.

bron: Belga