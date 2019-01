Australian Open – Ook Elise Mertens strandt in derde ronde

Elise Mertens (WTA 14) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. In de derde ronde verloor Mertens, twaalfde reekshoofd in Melbourne, in twee korte sets van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17): 6-3 en 6-2 na 1 uur en 13 minuten. Daarmee sneuvelde onze laatste landgenote in het enkelspel van het Australian Open. Eerder op zaterdag ging David Goffin (ATP 22) in de derde ronde bij de mannen in drie sets (2-6, 6-7 (3/7) en 3-6) onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 19).

bron: Belga