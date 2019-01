24 vrachtwagens in beslag genomen bij transportfirma in Ieper

Bij een grootscheepse actie van de sociale inspectie bij een Ieperse transportfirma zijn 67 chauffeurs verhoord en 24 vrachtwagens in beslag genomen. Dat meldt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, zaterdag. De bal ging aan het rollen na een tip van de Poolse inspectiediensten. Bij een controle van een plaatselijk filiaal van het bedrijf, bleek dat het om een postbusfirma ging. Daarop startte het arbeidsauditoraat bij ons ook een onderzoek naar het sociaal statuut van de chauffeurs, die hoofdzakelijk in West-Europa rondrijden met Ieper als zenuwcentrum.

Dat leidde zaterdag tot een grootscheepse actie bij de Belgische transportgroep op een bedrijventerrein in Ieper. Maar liefst 67 chauffeurs werden verhoord over hun leef- en arbeidsomstandigheden, onder wie Polen, Litouwers en Bulgaren, en er werd beslag gelegd op 24 vrachtwagens met Litouwse en Poolse kentekenplaten.

“De actie kadert in de strijd tegen sociale dumping”, legt Jeroen Lorré van het arbeidsauditoraat uit. “Hierbij worden sociaalrechtelijke verplichtingen in ons land op systematische wijze omzeild en ontstaat oneerlijke concurrentie met ondernemingen die de wetgeving wel naleven.”

Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, zal de zaak verder onderzoeken.

bron: Belga