Vijf ‘weetjes’ die we allemaal voor waar aannemen

Er zijn zo van die dingen die onwaarschijnlijk klinken, maar die je toch voor waar aanneemt. Want iedereen beweert dat ze waar zijn. Zo’n valse waarheden staan ook wel bekend als stadslegendes en zijn soms zo sterk ingeburgerd, dat niemand nog echt weet hoe het zit. Deze vijf ‘weetjes’ kloppen alvast niet.

De Chinese Muur is te zien vanuit de ruimte

NASA heeft het bevestigd: de Chinese Muur is niet vanuit de ruimte te zien. Nochtans staat de muur bekend als de het enige door mensen gemaakte bouwwerk dat vanuit het heelal te zien is. Ook de Chinese astronaut Yang Liwei NASA’s statement, maar toch staat dit weetje nog steevast in de schoolboeken.

Het duurt jaren om kauwgom te verteren







Kauwgom is onverteerbaar. Dagen, weken, maanden, jaren… Je lichaam zal het goedje nooit afbreken. Al die ingeslikte kauwgom vormt ook geen prop in je lichaam. Net als bij andere niet-eetbare dingen zal je lichaam kauwgom na enkele dagen gewoon ‘naar buiten werken’.

Per jaar eet je zo’n acht spinnen op in je slaap

Dat is gelukkig helemaal niet het geval. Volgens ‘Scientific American’ kruipen spinnen nooit met opzet in je bed, want mensen vormen geen potentiële prooi. Eigenlijk zijn we voor hen zelfs niet meer dan een grote rots. Hangt je mond open omdat je snurkt? Dan produceer je trillingen die spinnen nog meer afschrikken.

Je haar en nagels groeien ook na je dood

Griezel griezel. Dit weetje klopt niet, maar de werkelijkheid is niet veel mooier. Onze zenuwcellen sterven drie tot vier minuten nadat we zelf het loodje hebben gelegd, dus van groei is er geen sprake. Maar door de uitdroging krimpt de huid rondom je nagels en haar, waardoor die er langer uitzien. Dat is dan ook de reden waarom begrafenisondernemers bij lijken hydraterende crème aanbrengen op die plaatsen.

“Als ze geen brood hebben, dan eten ze toch cake!”

De beroemde woorden van koningin Marie Antoinette van Frankrijk, toch? Eigenlijk is hier geen bewijs voor. Ze deed de uitspraak zogenaamd toen Franse boeren vertelden dat ze geen brood meer hadden en daardoor honger leden. Antonia Fraser, die een biografie over Marie Antoinette schreef, vindt dat echter onwaarschijnlijk: “De quote is helemaal niet typerend voor Marie-Antoinette. Ze was een intelligente vrouw en doneerde veel aan goede doelen. Ondanks haar eigen uitbundige levensstijl, had ze veel begrip voor de arme Franse bevolking.”