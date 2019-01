Deze veelgemaakte fout na het douchen kan vrouwen infecties opleveren

Douchen is heerlijk, en vooral hygiënisch. Toch gebeurt het nog al te vaak dat vrouwen zich down there niet goed afdrogen na het douchen, en dat kan leiden tot schimmelinfecties.

Het lijkt onschuldig, maar toch hamert medisch directeur van FemCare Ob-Gyn, Jason James, erop dat vrouwen hun vagina na het douchen best zo goed mogelijk afdrogen voor ze in hun kleren springen.

Schimmelinfecties







Het achterblijvende vocht vormt immers een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels, zo legt de Amerikaanse dokter uit. “Schimmels hebben de neiging om te groeien in een vochtige omgeving. Warmte, vocht en wrijving kunnen tot irritatie en veranderingen in zuurgraad (pH) leiden. Dat kan de groei van schimmels veroorzaken en klinische infecties teweegbrengen”.

Vandaar dat de meeste schimmelinfecties zich dan ook manifesteren in de zomer, wanneer mensen vaker in zee springen of een duik in het zwembad nemen.

Niet overdrijven

James benadrukt dat het ook niet de bedoeling is om na elke douchebeurt je edele delen te gaan afdrogen alsof je leven ervan afhangt. Hij adviseert om je vagina met een handdoek af te drogen en niet meteen je kleren aan te trekken, maar even te wachten en alles op natuurlijke wijze te laten drogen.