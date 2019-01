Deze splinternieuwe techgadgets zijn een absolute must

Tegenwoordig worden er steeds meer handige snufjes in op de markt gebracht. Daarom: de vijf nieuwe (tech)dingen waarvan je niet wist dat je ze nodig had, maar die verdorie wél handig zijn.

1. Oprolbare tv

Goed, we begrijpen dat je hier niet meteen een beeld bij hebt, dus voor de duidelijkheid: deze tv, die later dit jaar uitkomt, kan je niet oprollen zoals je dat bij een krant doet. Wat wel kan: het scherm uit zijn behuizing laten schuiven en er weer in laten rollen wanneer je klaar bent met ‘De Mol’. Nog handiger: je kan een klein strookje van het scherm er nog wél uit laten steken, die bijvoorbeeld toont welke muziek er wordt gespeeld. Gemak dient de mens, denken wij zo.

2. Bluetoothkussen







Val jij alleen maar in slaap bij dat ene meditatiefilmpje of hoor je stiekem graag nog iemand voorlezen? Dan wil je het nieuwe luxekussen van Soundasleep hebben. Dit kussen heeft zowel een uitgebreide geluidsinstallatie als een bijbehorende app, waarmee je eventuele snurkproblemen kan reduceren.

3. Vertaaloortjes

Altijd al makkelijker willen communiceren met al je internationale reisvrienden? Of er gewoonweg een (bijna) vloeiend woordje Español uitknallen? Dan zijn je gebeden gehoord: het bedrijf Waverly Labs is namelijk recentelijk met oortjes gekomen die direct je uitgesproken woorden naar een taal naar keuze vertalen. Je kan zelfs één oortje afstaan aan je internationale gesprekspartner, zodat jullie kunnen converseren in je moedertaal, maar elkaar wél begrijpen

4. Holografische Tom-Tom

Altijd ruzie met je Tom-Tom? Dan is er goed nieuws: in 2019 komt er naar alle waarschijnlijkheid een holografische variant van het systeem op de markt, waarbij je al swipend kan navigeren op je voorruit. Ook muziek en telefoontjes zijn met een simpele tik in de lucht geregeld.

5. Slimme spiegel

Voor wie huidproblemen ervaart kan de ‘Himirror’ een uitkomst zijn. Deze nieuwe slimme spiegel werkt als ’n soort dermatoloog en ziet precies waar je oneffenheden zitten én hoe je ze kan bestrijden. Je kan ook op bepaalde plekken inzoomen, zodat je tot in perfectie je eyeliner aan kan brengen, bijvoorbeeld. Kost je ongeveer 100 euro, maar scheelt je wel veel gedoe met beautyproducten.