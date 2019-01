De uitvindster van shapewear is... Catwoman!

Heel wat vrouwen gaan dagelijks in de weer met shapewear. Het corrigerende ondergoed is een makkelijke manier om imperfecties te verbergen – of dat ook noodzakelijk is, is een andere kwestie. Maar je had je waarschijnlijk nog nooit afgevraagd wie verantwoordelijk is voor die soms letterlijk adembenemende shapewear.

Catwoman

De vrouw achter de uitvinding is de actrice die de rol van Catwoman vertolkte: Julie Newmar. En op zich hoeft dat niet te verbazen. Iedereen die ooit de Batmanserie heeft gezien, kan beamen dat Catwoman strak in het pak zat. Geen wonder dat ze al eens nood had aan wat shapewear. In 1975 vroeg de actrice het patent aan voor iets dat ons nu bekend in de oren klinkt. Ze had het over een panty die zich naar je lichaam vormt.

Bilbegrenzend







De volledige omschrijving klinkt als volgt: “De panty bevat een achterkant die de billen van de drager bedekt en begrenst. Een elastische, vormgevende band is vastgemaakt aan de achterkant van de panty en loopt van in de buurt van het kruis tot in de buurt van de tailleband. De elastische band past tussen het achterwerk van de drager om zo het gewenste verhullende effect te verkrijgen.” Samengevat wou ze dus haar derrière minder prominent maken. Terecht? Wij denken van niet.