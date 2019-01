“Spijbelen voor klimaat” wil blijven uitbreiden over Belgische grenzen heen

De klimaatspijbelaars van Youth for Climate willen nog tot aan de verkiezingen in mei doorgaan met hun protest. In eerste instantie zal dat in Brussel zijn met hun mars, maar op termijn kunnen over heel België protestacties voor een beter klimaatbeleid opduiken. “Onze klimaatmars en de opkomst van 14.000 spijbelende betogers is zelfs tot in het buitenland gehoord en tot in Amerika. Als we zo voortdoen kan dit echt internationaal worden en dat zou geweldig zijn”, stelt bezielster Anuna De Wever. “Momenteel willen we ons nog focussen op het marsen in Brussel, want dat blijft een sterk signaal en het mag geen lokaal beleid worden. Tegelijkertijd beseffen we ook dat het niet makkelijk is voor iedereen om elke keer naar Brussel te komen en een treinticket is ook duur voor een student”, aldus De Wever.

Lokaal werken in verschillende grote steden als Antwerpen, Gent of Mechelen is een optie indien er een grote nationale actie kan georganiseerd worden. “We gaan het bekijken, al is het nu nog onder constructie”, verduidelijkt ze.







Het netwerk van Youth for Climate is intussen wijdverspreid, zo merkten de organisatoren op tijdens de afgelopen acties. Een volgende stap is om ook de jongeren uit Wallonië mee te krijgen in het klimaatprotest. “We proberen om nu zo veel mogelijk berichten en campagnes ook in het Engels over te brengen, zodat iedereen in België en ook mensen uit het buitenland zeggen: we doen mee, let’s go”, besluit De Wever.

bron: Belga