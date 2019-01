PS lanceert grote volksbevraging

De Franstalige socialistische partij PS gaat voor haar congres op 17 maart een grote volksbevraging houden. De partij wil 2,5 miljoen gezinnen in Wallonië en Brussel 20 sociale, economische en milieuvoorstellen en vijf financiële maatregelen voorleggen en vraagt hen die een quotering te geven van 1 tot 10. Dat schrijven Le Soir en SudPresse vandaag. De gezinnen krijgen de vragenlijst via post met vermelding van de website monaviscompte.be. De voorstellen zullen daarna geklasseerd worden in functie van de resultaten.

“Deze innovatieve, participatieve methode laat de PS toe een direct contact te hebben met alle burgers. Ieder kan zijn stem laten horen en een invloed hebben op de samenstelling van het programma”, luidt het bij de partij.







De bedoeling is dat de bevraging is afgerond voor het congres op 17 maart in Brussel, wanneer de partij haar verkiezingsprogramma voorstelt.

bron: Belga