Proefproject met keuzemenu voor noodoproepen stopgezet

Het proefproject waarbij bellers een keuzemenu krijgen als ze de noodnummers 112, 101 of 100 intikken, is stopgezet. Telecombedrijf Proximus ontdekte dat “heel oude” telefoontoestellen door het menu de noodcentrales niet konden bereiken. De directie van de centrales evalueert nu het project. Het is niet duidelijk wanneer en of het heropgestart wordt, berichten Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag. Sinds 1 oktober kregen bellers van de noodnummers 112, 101 en 100 in de pro­vincies West-Vlaanderen en Namen een kort keuzemenu. De beller moest kiezen of hij de brandweer of ambulance (“druk 1”) nodig had, ofwel de politie (“druk 2”). Het keuzemenu zorgde volgens de noodcentrales voor een win-winsituatie. Want bellers hoefden niet langer het onderscheid te onthouden tussen 112 en 100 enerzijds en 101 – de politie – anderzijds, en de centra moesten een pak minder foutieve telefoontjes verwerken.

Maar de eigenaars van de volgens Proximus “stokoude” toestellen konden de noodcentrales dus helemaal niet bereiken. Proximus beklemtoont in de kranten dat alle toestellen die vandaag verkrijgbaar zijn, ook die met een draaischijf, wel compatibel zijn.







bron: Belga