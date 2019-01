Ook in Zwitserland komen duizenden jongeren op straat voor het klimaat

In Lausanne, Genève, Zürich en een tiental andere Zwitserse steden zijn vandaag enkele duizenden scholieren en studenten de straat op getrokken om meer concrete acties te vragen in de strijd tegen de opwarming van de planeet. In Lausanne telde de politie deze voormiddag meer dan 8.000 jongeren, in Genève trokken zowat 4.000 mensen naar het VN-hoofdkwartier. De Zwitserse jeugd laat zich inspireren door de 15-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg, die al sinds de start van dit schooljaar elke vrijdag actie voert voor het Zweedse parlement om concrete maatregelen te eisen. Thunbergs toespraak op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice, vorige maand, werd via de sociale media veel gedeeld. Sindsdien hebben tienduizenden scholieren haar voorbeeld gevolgd. In België gebeurde dat vorige week en deze week, maar ook in Australië, Groot-Brittannië, Canada, Japan en de Verenigde Staten wordt er gespijbeld voor het klimaat.

“Wij worden het meest getroffen”, aldus de 19-jarige Alexandre Huggel in Genève. “Wij zullen binnen 30, 40, 50 jaar nog leven. Als we nu niets doen, als we nu geen maatregelen beginnen nemen, dan gaan we recht op een muur af.” De betogende jongeren droegen slogans mee zoals “Als het klimaat een bank was, dan was het al gered”, of “Het klimaat is heter dan mijn lief”. In enkele Zwitserse kantons, zoals Wallis en Sankt Gallen, was gedreigd met straffen voor wie ging betogen.







Bron: Belga