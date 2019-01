Omstreden lid stapt uit Zweedse Academie

De omstreden dichteres Katarina Frostenson treedt na een maandenlange strijd uit de Zweedse Academie. De schrijfster heeft beslist de Academie te verlaten, zo deelde de instelling vandaag in Stockholm mee. Frostenson stond centraal in het schandaal rond de Academie, die de Nobelprijs voor Literatuur toekent. Er is een overeenkomst met haar gesloten waarbij ze 12.875 Zweedse kronen (ongeveer 1.250 euro) per maand schadevergoeding krijgt. Bovendien krijgt ze subsidie om in de woning te blijven die ze van de Academie huurt. De betrokken partijen kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat een gerechtelijke procedure geen zin had. De Academie verwees naar de jarenlange verdienste van Frostenson (65).

Het schandaal bij de Zweedse Academie ging over Frostensons echtgenoot, regisseur Jean-Claude Arnault, en over haarzelf. Arnault werd begin december 2018 door een hof van beroep in Stockholm tot een gevangenisstraf van twee en een half jaar veroordeeld wegens verkrachting. Daarbovenop verweet de Academie Frostenson dat ze de winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur op voorhand verklapt had aan hem en daarmee haar geheimhoudingsplicht had geschonden.







Frostenson had financiële eisen gesteld voor haar vertrek uit de Academie. Door het conflict stapten verscheidene leden uit de instelling en werd vorig jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur uitgereikt.

Bron: Belga