Meer dan 100 miljoen euro voor scholenbouw in Vlaanderen en Brussel

Van oktober tot en met december 2018 heeft de Vlaamse regering ruim 104 miljoen euro aan subsidies toegekend voor bijna 300 scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag. Van die 104 miljoen ging 73 miljoen euro naar grote scholenbouwprojecten. De overige 31 miljoen euro is voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de modernisering van bestaande schoolgebouwen. Zo wordt de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren onverstoord verder gezet, zegt Crevits.

Concreet werden in Oost-Vlaanderen 85 scholenbouwprojecten goedgekeurd, in Antwerpen 74, in West-Vlaanderen 59, in Vlaams-Brabant 32, in Limburg 28 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot werden 14 scholenbouwprojecten goedgekeurd.







Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen, blijft onverminderd voortduren. Al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten worden nieuwe of grondig vernieuwde scholen gebouwd.”

bron: Belga