Goffin verwacht een moeilijke wedstrijd tegen man in vorm Medvedev

David Goffin (ATP 22) staat morgen in de derde ronde van de Australian Open voor een eerste echte test. De Luikenaar speelt om een plek bij de laatste zestien tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 19). Die deed de voorbije maanden van zich spreken met winst in Winston Salem en Tokio eind 2018 en een finale in Brisbane twee weken geleden. “Ik ken hem niet goed, heb nog niet veel met hem getraind”, legt Goffin uit. “Maar hij verkeert al sinds midden vorig jaar in vorm. Hij heeft een pak wedstrijden gewonnen, toernooizeges behaald. Dit jaar begon hij heel sterk in Brisbane (met zeges tegen Murray, Raonic en Tsonga, red). Op dit moment staat hij beter gerangschikt dan mij. Het wordt dus een moeilijke match. Maar als ik een derde goeie wedstrijd op rij kan afleveren, is het alleen maar een bonus.”

Goffin speelde nooit eerder tegen de 22-jarige Medvedev. Niettemin weet de Belgische nummer 1 ongeveer waaraan hij zich kan verwachten.







“Hij slaat vrij vlak en heeft een goeie service. Hij is groot en ook al staat hij ver, hij slaagt er steeds in een goed contact met de bal te hebben. Hij is solide en geeft weinig weg. Ik zal moeten aanvallen, hem doen bewegen. Ik weet niet precies hoe ik zijn fysieke mogelijkheden moet inschatten, maar ik voel me alvast goed. Ik ga proberen de lijn door te trekken en hem tot het uiterste te drijven.”

Bron: Belga