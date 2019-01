Francken: “Principieel geen enkel probleem om volledig transparant te zijn in de Kamer”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft er “principieel geen enkel probleem mee om volledig transparant te zijn” over het schandaal met humanitaire visa, “ook in de Kamer”. Dat zei hij vanavond op VTM Nieuws. Al is het “democratisch absoluut geen geplogenheid dat parlementsleden parlementsleden ondervragen”. Francken, sinds eind vorig jaar terug gewoon Kamerlid, kreeg gisteren de wind van voren tijdens het wekelijks vragenuurtje in de Kamer. Aanleiding is het schandaal rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij zou humanitaire visa hebben geregeld voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken.

Verschillende parlementsleden vroegen een hoorzitting, al dan niet met Francken zelf. Onder meer Groen en CD&V vragen dat, Open Vld en MR sluiten het niet uit. Francken zelf is daartoe bereid, zei hij vrijdag op VTM Nieuws, al “is het democratisch absoluut geen geplogenheid dat parlementsleden parlementsleden horen of ondervragen”, zei hij. “Dat is niet hoe het werkt.” Hij wees er ook op dat er nog een strafonderzoek loopt. “Maar principieel heb ik geen enkel probleem om volledig transparant te zijn, ook in de Kamer. Ik heb absoluut niets te verbergen.”







Francken hoorde in oktober voor het eerst geruchten rond Melikan Kucam, zei hij. “Maar dat leek me zo onwaarschijnlijk, dat was ook zo ‘via via via’. Toen heb ik gezegd daarmee naar de politie te gaan. Dat zeg ik altijd als ik geruchten hoor, ook al geloof ik ze niet echt.” In december hoorde hij opnieuw geruchten, “iets concreter dit keer”. Ook toen raadde hij de betrokkene aan naar de politie te stappen. Francken betwist dat hij eigenlijk zelf verplicht was naar het gerecht te stappen. “Men is als ambtenaar enkel verplicht als er concrete bewijzen zijn. Als ik op basis van geruchten 4,5 jaar lang naar de politie had moeten stappen, dan stond ik daar elke week.”

De voormalige staatssecretaris nam ook zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) op de korrel. Zij zei vrijdagochtend voor de start van de ministerraad dat er niet alleen in Mechelen maar ook op andere plaatsen zoals Aalst gewerkt zou zijn met individuele tussenpersonen voor de uitreiking van humanitaire visa. Volgens Francken insinueerde ze dat er ook in Aalst betaald zou zijn voor visa, maar dat is “pertinent onjuist”, zei hij. Francken wees er ook op dat het gerechtelijk onderzoek naar Kucam nog loopt. “Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.”

bron: Belga