Europese Commissie vraagt groen licht voor handelsonderhandelingen met Washington

De Europese Commissie vraagt groen licht van de lidstaten om formele handelsonderhandelingen aan te vatten met de Verenigde Staten. Niet over een nieuwe TTIP, maar over twee kleinere akkoorden die de spanningen tussen Washington en Brussel moeten milderen. Om de hoek blijft evenwel de dreiging van nieuwe Amerikaanse tarieven op Europese auto’s loeren. “Dat zou een bijzonder schadelijk effect hebben op deze onderhandelingen”, zei eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. Malmström presenteerde de lidstaten vandaag twee ontwerpmandaten voor nieuwe handelsonderhandelingen met de Verenigde Staten. Ze wil met Washington akkoorden sluiten over de eliminatie van invoertarieven op industriële goederen, en over een regime dat het voor Europese bedrijven makkelijker moet maken om te bewijzen dat hun producten aan de Amerikaanse technische normen voldoen, en vice versa. Dat moet de handel versoepelen in een aantal sectoren, zoals de farmaceutische sector.

De nieuwe onderhandelingen kaderen in de entente die Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Amerikaanse president Donald Trump vorige zomer bereikten in het Witte Huis. Juncker kon zo de dreiging van hogere Amerikaanse importtarieven voor Europese auto’s afwenden, maar dat risico is niet helemaal van de baan. Volgende maand belandt het rapport over de import van auto’s op de nationale veiligheid op het bureau van Trump. Zo’n rapport greep hij eerder al aan om de importtarieven voor staal te verhogen.







Een gelijkaardige beslissing voor de autosector “zou een bijzonder schadelijk effect hebben op de onderhandelingen”, erkende Malmström. Net als in het staaldossier zou de Commissie zich verplicht zien om tegenmaatregelen te nemen. De voorbereiding van een lijst met geviseerde Amerikaanse producten is al in een vergevorderd stadium, zo deelde de Zweedse eurocommissaris mee, en deze lijst is bovendien een stuk groter.

Ook landbouw vormt een mogelijke twistappel. Washington wil ook over de handel in landbouwproducten praten, maar de sector is zoals verwacht niet opgenomen in het ontwerpmandaat van de Commissie. Onder meer België had daarop aangedrongen. Volgens Malmström was dat de VS van in het begin duidelijk gemaakt en volgt het mandaat “à la lettre” wat Trump en Juncker in juli hebben afgesproken. “Dit is wat we bereid zijn te doen. We hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat dit geen traditioneel vrijhandelsakkoord is.”

Sinds de controverse rondom TTIP publiceert de Commissie al haar onderhandelingsmandaten. De lidstaten moeten die goedkeuren vooraleer de Commissie effectieve onderhandelingen kan opstarten.

bron: Belga