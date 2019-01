Daryl Impey is snelste vluchter in Tour Down Under

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton – Scott) heeft vandaag de vierde etappe van de Tour Down Under (Aus/WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij was na de beklimming van Corkscrew Road in de sprint van twintig koplopers sneller dan de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC Team), die aan de leiding blijft. De vierde etappe van de Santos Tour Down Under was het decor van de eerste lange vlucht van Thomas De Gendt van dit jaar: de ontsnappingskoning van Lotto Soudal kreeg het gezelschap van de Fransman Benoît Cosnefroy, de Oostenrijker Hermann Pernsteiner, de Duitser Jasha Sütterlin en thuisrijders Miles Scotson en Nicholas White. Met 26 graden en zelfs een regenbuitje waren de weersomstandigheden een stuk draaglijker dan de verhitte dagen voordien.

Na zo’n 50 van de 129 af te werken kilometer ging de voorsprong boven de vijf minuten en werden de troepen van Bevin in het peloton afgelost door die van Luis Leon Sanchez (Astana) en Impey, die het tempo verhoogden. Voorin liet De Gendt nog even de rest van de kopgroep achter zich in de aanloop richting Corkscrew Road, de beslissende helling van eerste categorie waarop het na 2,3 km klimmen alleen nog maar dalen was richting finish in Campbelltown.







Op de klim sneuvelden laatste vluchters Pernsteiner en Scotson door het werk van Team Sky, dat de Nederlander Wout Poels lanceerde. De Nederlander was de eerste van de grote namen die in de aanval ging. De Nieuw-Zeelander George Bennett, de Australiër Richie Porte en de Canadees Michael Woods schoven mee. In een zinderende afdaling konden nog eens zestien renners komen aansluiten dankzij het werk van Lucas Hamilton, een ploegmaat van Impey.

De Zuid-Afrikaan bedankte met de ritzege. Hij haalde het op de streep vlot voor Bevin en Sanchez, die de sprint vroeg hadden ingezet maar Impey niet uit het lood konden slaan. Peter Sagan maakte – zoals hij zelf daags voordien na ritwinst al had aangekondigd – geen deel uit van de elitegroep, Dries Devenyns als enige Belg wel. De renner van Deceuninck – Quick-Step miste met een elfde plaats net de top tien van de daguitslag.

Met nog twee ritten te gaan, is Bevin opnieuw iets steviger leider van het algemene klassement. Hij heeft nu zeven seconden voorsprong op dichtste achtervolger Impey, de eindwinnaar van vorig jaar. Sanchez is derde op elf seconden, Devenyns twaalfde op 21. De rit van zaterdag is opnieuw een kans voor de sprinters, zondag wacht de afsluitende koninginnenetappe met aankomst bovenop Willunga Hill.

bron: Belga