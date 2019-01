Burgerlijke partijen aan het woord op proces aanslag Joods Museum

Op het proces rond de aanslag op het Joods Museum komen vrijdag de burgerlijke partijen aan het woord. Het gaat om de voorzitter van het Joods Museum, de moeder van slachtoffer Alexandre Strens en een Chileense artieste die op het moment van de aanslag in het museum was. Het proces ging opnieuw met vertraging van start. Beide beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, werden rond 09.40 uur de assisenzaal binnengeleid. “Mijn cliënte kwam de tentoonstelling over de Shoah bezoeken, die door een vriendin werd georganiseerd. De twee zouden vervolgens met Alexandre Strens gaan eten. Maar dat is, zoals jullie weten, niet kunnen doorgaan door wat er is gebeurd”, zei de advocaat van de Chileense vrouw, meester Vincent Lurquin, woensdag.

Normaal gezien hadden ook de familieleden van het echtpaar Riva vandaag gehoord moeten worden, maar hun verhoor werd uitgesteld naar 31 januari. Zij zullen het proces de andere dagen niet bijwonen. “Het is op menselijk vlak heel moeilijk voor hen. Het Joods Museum bevindt zich vlakbij het Brussels justitiepaleis”, zei hun advocaat meester Vincent Bodson, woensdag.







Op vraag van de advocaten van beschuldigde Mehdi Nemmouche worden vandaag ook de bewakingsbeelden getoond van de aanslag.

Het verhoor van de getuigen gaat maandag verder. De twee onderzoeksrechters en de politiemensen die het onderzoek hebben gevoerd, krijgen zeven dagen, van maandag 21 tot en met dinsdag 29 januari, om het verloop van het onderzoek uit de doeken te doen. Op donderdag 30 januari is het woord dan aan de verschillende experts in het dossier. De laatste veertien dagen zijn dan voorzien om de getuigen van de feiten en de moraliteitsgetuigen te verhoren, waarna de pleidooien zouden kunnen beginnen op 13 februari.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Twee Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

bron: Belga