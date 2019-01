België op twee na gevaarlijkste land voor voetgangers in West-Europa

Volgens Touring is België op Portugal en Italië na het gevaarlijkste land voor voetgangers in West-Europa. De mobiliteitsorganisatie stelt een aantal maatregels voor om de zwakke weggebruikers beter te beschermen. Een daarvan is de vraag om voertuigen voortaan vijf meter voor de oversteekplaats te laten stoppen. “In 2017 vielen er in België 4.034 doden en gewonden bij voetgangers in het verkeer. Dat zijn er 248 meer dan vijf jaar geleden. Daarmee plaatst ons land zich als op twee na slechtste van alle West-Europese landen, na Portugal en Italië”, zegt Danny Smagghe, de woordvoerder van Touring. “In 2017 stierven 95 voetgangers op onze wegen. Het jaar daarvoor in 2016 waren er dat met 78 beduidend minder. Het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers maakt 16 procent uit van het totale aantal verkeersdoden.”

De autobestuurders krijgen van Touring de raad om goed uit te kijken, vooral bij donker weer. Ze mogen zich ook niet laten afleiden door de elektronische apparatuur in de auto of door een gesprek met een passagier. Ze moeten snelheid minderen in de buurt van oversteekplaatsen en scholen. Gevraagd wordt ook om zich hoffelijk op te stellen in het verkeer.







Van de voetgangers verwacht Touring dat ze niet te veel donkere kledij te dragen, vooral bij duisternis: zorg dat je gezien wordt, geeft de organisatie als raad mee. Voorts moeten voetgangers de verkeerslichten respecteren en zich niet laten afleiden door gsm of mp3-speler. Touring vindt ook dat autoconstructeurs voort moeten gestimuleerd worden om te investeren in systemen die de voetganger (en de fietser) meer bescherming bieden bij een impact.

Wat de infrastructuur betreft, stelt Touring vast dat de toestand van veel voetpaden en oversteekplaatsen ronduit schrijnend is. Op tal van plaatsen in binnensteden zijn de oversteekplaatsen nauwelijks zichtbaar door de versleten verf en de voetpaden zitten, net zoals vele wegen, vol met putten en bulten. Touring stelt ten slotte ook voor om voertuigen vijf meter voor de oversteekplaats te laten stoppen.

bron: Belga