Australian Open – Federer bereikt achtste finales

De Zwitser Roger Federer, het huidige nummer 3 van de wereld, heeft zich vrijdag voor de zeventiende keer geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. De winnaar van de voorbije 2 edities van het grandslamtoernooi haalde het met 6-2, 7-5 en 6-2 van de Amerikaan Taylor Fritz.

Federer (37) had 1 uur en 28 minuten nodig om Fritz (21), het nummer 50 op de WTA-ranking, te verslaan. Als Federer in Melbourne het toernooi wint, dan wordt hij er alleen recordhouder. “Ik wou goed starten, ik kende Taylors kwaliteiten”, zei hij.

In de achtste finales treft Federer de Griek Stefanos Tsitsipas (20), het nummer 15 van de wereld.

