Anderlecht lanceert meldpunt voor makelaars

Makelaars die een speler aanbieden aan RSC Anderlecht zullen dat vanaf vandaag doen via een aangepast platform. Dat nieuws hing al een tijdje in de lucht en werd vandaag officieel bevestigd door paars-wit. “Momenteel krijgen verschillende personen binnen de club berichten van makelaars via allerhande kanalen: telefoon, mail, sms … Wij krijgen zoveel aanbiedingen, dat het moeilijk is om een overzicht te behouden. Daarom zullen vanaf nu alle aanvragen verzameld worden in een meldpunt voor makelaars”, legde sportief directeur Michael Verschueren uit.

Het platform heeft als doel de aanvragen te centraliseren, zodat de sportieve directie en scoutingcel ze sneller en efficiënter kunnen behandelen. “En hierdoor kunnen we de makelaars een betere opvolging van hun aanvragen verzekeren”, aldus Verschueren.







Om in de toekomst de efficiëntie van het platform nog te verbeteren, zal elke makelaar een uniek account krijgen. Dat is enerzijds gemakkelijker voor de makelaar en anderzijds overzichtelijker voor de club.

bron: Belga